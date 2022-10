"Tschüss ihr Nerds", mit diesen Worten verabschiedete sich Technoblade im Juli von seinen Fans. Der 23-jährige Youtuber war zu diesem Zeitpunkt bereits tot, er war Tage zuvor seinem Krebsleiden erlegen. Technoblades Vater las die Abschiedsnachricht an Technoblades Fans vor.

Der Streamer bedankt sich bei den Fans und ihre über die Jahre anhaltende Unterstützung. "Hätte ich noch 100 andere Leben zur Verfügung, ich würde jedes einzelne Mal wieder wählen Technoblade zu sein. Es waren die glücklichsten Jahre meines Lebens."

YouTube

Am Samstag wurde Technoblades Kanal neun Jahre alt und die Videoplattform setzte dem Verstorbenen nun ein Denkmal, indem sie selbst ein Video mit dem Titel "Technoblade never dies" in Anlehnung an Technoblades legendäres Motto veröffentlichte. "Er war so viel mehr als ein Minecraft-Youtuber", heißt es in dem rund achtminütigen Video.

Zuvor setzten die Entwickler von Minecraft ihrem wohl bekanntesten Spieler ein Denkmal. Der Startbildschirm im Launcher zeigt ein gekröntes Schwein – eine klare Verbeugung vor dem Ingame-Charakter des Streamers. Technoblade spielte in seinen Streams ein Schwein in königlichem Umhang mit einer juwelenbesetzten Krone. (red, 30.10.2022)