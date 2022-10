Verwirrender "Polizeiruf", TV-Tipps, "Die Comedy Challenge", Sky, "The Voice of Germany"

Satireserie Urlaub ist kein Ponyhof: Zweite Staffel der bissigen Urlaubssatire "The White Lotus "Sommer, Sonne, Luxus und ein Hotel, das alles das bereitstellt. Warum flippen die Gäste trotzdem aus? Weil es Mike White in der HBO-Satire so will. Neue Folgen auf Sky ab 31. Oktober

Kritik "Schmeißfliegen und ähnliches Getier": Wegscheider attackiert Journalisten, die Mateschitz kritisierten Kommunikationswissenschafter Hausjell: "Diese Art der Dehumanisierung von Kritikern sollte nach Propagandaminister Joseph Goebbels ein No-Go sein"

Hans Rauscher Medienmacht der Milliardäre Musk, Thiel, Mateschitz – Selfmademen und ihre Vorstellung von Demokratie

Glosse Günter Traxlers "Blattsalat": Gefallene Kartenhäuser Einen Kronzeugenstatus anzustreben ist kein Honiglecken, da wirst du weder wegen deiner Handschlagqualitäten noch wegen früherer unternehmerischer Visionen gerühmt

TV-Tagebuch Verwirrender Halloween-"Polizeiruf" aus Magdeburg: Hex, hex! "Hexen brennen" – Der neue "Polizeiruf 110" am Sonntag um 20.15 Uhr in der ARD nimmt sich viel vor. Am Ende bleiben viele Fragen offen

Switchlist Marnie, The Fog – Nebel des Grauens, Der Liebestrank – TV-Tipps für Sonntag Das Haus der geheimnisvollen Uhren, Goldener Herbst: Legenden reden übers Leben, Alien: Covenant, Westside-Story – dazu die Radiotipps

Quoten "Die Comedy Challenge" startete im ORF: 266.000 schauten zu 16 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum. Tagessieg trug der in Linz wohnende Salzburger Manuel Thalhammer davon

Streaming Sky erhöht Preise in Deutschland für Bestandskunden um bis zu 9,99 Euro In Österreich bleiben die Preise gleich. Neukunden sind einem Medienbericht zufolge vorerst nicht betroffen

Castingshow "The Voice of Germany" auf Sat.1: Halbfinale mit Live-Panne

Durch einen Grafikfehler freut sich zunächst eine Teenagerin über den Finaleinzug

