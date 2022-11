Sam Mendes’ Parcours durch Schützengräben, unterirdische Tunnel und zerbombte Städte im Stellungskrieg in Frankreich: "1917" zeigt das Grauen des Ersten Weltkriegs anhand britischer Soldaten – zu sehen um 20.15 Uhr in ORF 1. Foto: AP / François Duhamel

19.40 REPORTAGE

Die Artisten-Azubis: Voller Einsatz für die Bühnenreife In der schwäbischen Provinz in Gschwend werden Kinder und Jugendliche zu Artistinnen und Artisten ausgebildet. Bis 20.15, Arte

20.15 ANTIKRIEGSFILM

1917 (USA 2019, Sam Mendes) 6. April 1917, Frankreich im Stellungskrieg: Zwei britische Soldaten (George MacKay, Dean-Charles Chapman) müssen im Stellungskrieg in Frankreich an vorderste Front vordringen, um zwei Bataillone vor dem Hinterhalt deutscher Truppen zu warnen. Oscarpämiert. Bis 22.00, ORF 1

20.15 SERIE

Das Netz – Prometheus (1–2/8) Im österreichischen Strang des weltweiten Serienprojekts kämpft Georg Trotter (Tobias Moretti), früher als Fußballspieler, jetzt als Dopingjäger und Arzt, um sauberen Sport. An der modernsten Sportklinik der Welt soll der Fußball revolutioniert werden. Die Schatten der Vergangenheit sind aber allgegenwärtig. Um 21.50 Uhr stehen zwei Folgen des deutschen Teils auf dem Programm, in dem es Birgit Minichmayr in Das Netz – Spiel am Abgrund mit weiteren dunklen Seiten des Fußballs zu tun bekommt – etwa in Form von korrupten Funktionären des Weltverbands. Bis 23.40, Servus TV

20.15 THEMENABEND

Putins Russland: Repressionen und Raketen Der Dokumentarfilm Gefangen in Putins Russland – Teenager als Staatsfeinde zeigt das Schicksal der 17-jährigen Anja, die sich 2018 in einer Chatgruppe unter anderem über ihre ablehnende Haltung gegenüber Putins Politik austauschte. Die Mitglieder wurden verhaftet. Die Moskauer Filmemacherin Anna Shishova hat über mehrere Jahre den Schauprozess gegen die jungen Leute beobachtet. Um 21.45 Uhr folgt Syrien – Russlands Testlabor? über Russlands Beteiligung im Syrien-Krieg, in dem Waffensysteme getestet wurden. Bis 22.40, Arte

20.15 KRIMIREIHE

Die Toten vom Bodensee: Unter Wölfen (Ö2022, Christian Theede) Ein Toter im Wald, aufgespießt in einer Wolfsfalle. Oberländer (Matthias Koeberlin) und Zeiler (Nora Waldstätten) geraten bei ihren Ermittlungen einerseits in das emotional aufgeladene Match Wolfsfreunde gegen Wolfshasser, andererseits werden sie mit erschütternden Familiengeheimnissen konfrontiert. Aktueller Stoff zum emotionalen Thema Wölfe. Bis 21.45, ORF 2

20.15 FREDDIE MERCURY

Bohemian Rhapsody (USA/GB 2018, Bryan Singer) Erzählt wird die Geschichte Freddie Mercurys von der Gründung von Queen bis zum Auftritt bei Live Aid sechs Jahre vor seinem Tod. Bei den Oscars erhielt der Film 2019 vier Preise, unter anderem Rami Malek als bester Hauptdarsteller. Bis 22.55, ATV

20.15 MORBID

Erbe Österreich: Wiens verborgene Friedhöfe Viele öffentliche Plätze und Parks im heutigen Wien waren einst Friedhöfe. Das prominenteste Beispiel dafür ist der Stephansplatz. Bis 21.05, ORF 3

21.50 DOKUMENTATION

Universum History: Leopoldina Habsburg – Die Geburt des modernen Brasilien September 1822: der Braganza-Prinz Pedro I. und seine Gemahlin Leopoldine rufen das brasilianische Kaiserreich aus und befreien das Land vom Joch der Kolonialmacht Portugal. Visionärin und erste Betreiberin dieses Projekts ist Leopoldine von Habsburg, die bis heute in Brasilien als "Mutter der Nation" verehrt wird. Bis 22.35, ORF 2

22.40 DOKUMENTARFILM

Die Kryptoqueen: Der große Onecoin-Betrug Die Deutsch-Bulgarin Ruja Ignatova hat Onecoin erfunden, um reich zu werden. Mit ihrer Pseudo-Kryptowährung betrog sie über drei Millionen Anleger weltweit und erbeutete mehrere Milliarden Euro. Über den Aufstieg und Fall einer Frau, die nach wie vor auf der Flucht ist. Bis 0.15, Arte