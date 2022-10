Derzeit hat der ehemalige Präsident Lula einen leichten Vorsprung. Foto: APA/AFP/DOUGLAS MAGNO

Brasília – In Brasilien ist die Präsidentschaftswahl angelaufen, bei der sich der rechtspopulistische Amtsinhaber Jair Bolsonaro und sein linksgerichteter Herausforderer Luiz Ignacio Lula da Silva ein Kopf-an-Kopf-Rennen liefern. Bolsonaro will den von ihm eingeleiteten Rechtsruck in der brasilianischen Politik festigen, Lula verspricht mehr Gewicht auf Sozial- und Umweltpolitik zu legen. Beide Kandidaten gaben sich siegesgewiss.

"So Gott will, werden wir heute Abend gewinnen", sagte Bolsonaro, nachdem er seine Stimme in Rio de Janeiro abgegeben hatte. "Oder noch besser, Brasilien wird heute Abend siegreich sein", sagte der Amtsinhaber, der ein T-Shirt in den Farben der brasilianischen Flagge trug.

Sein Herausforderer Lula, der von 2003 bis 2010 Präsident Brasiliens war, sagte nach seiner Stimmabgabe in São Bernardo do Campo im Südosten des Landes, er sei "zuversichtlich für den Sieg der Demokratie". Im Falle seines Wahlsieges wolle er den Frieden zwischen den Brasilianern wiederherstellen.

Bolsonaro säht Zweifel

Rund 120 Millionen Bürgerinnen und Bürger sind aufgerufen, ihre Stimme über elektronische Wahlmaschinen abzugeben. Bolsonaro hat zuvor unbelegte Zweifel an der Zuverlässigkeit der Wahlmaschinen geäußert und damit Ängste geschürt, er könnte das Ergebnis nicht anerkennen.

Bei Wählerinnen und Wählern kamen die beiden Kandidaten unterschiedlich an. "Ich denke, dass das die beste Regierung war, die Brasilien jemals hatte", sagte die 61 Jahre alte Anwältin Eliane de Oliveira der Nachrichtenagentur AFP. Sie habe für Bolsonaro gestimmt. Der Sportlehrer Gustavo Souza wählte hingegen nach eigenen Angaben Lula. Er hoffe, dass der Ex-Präsident "erneut das Leben vieler Menschen verbessern" wird.

Leichter Vorsprung Lulas

Der Abstimmung ist ein polarisierender Wahlkampf vorausgegangen. Die Kluft zwischen beiden Lagern in der Gesellschaft ist so tief wie nie seit der Rückkehr des Landes zur Demokratie 1985. Beide Kandidaten stellen sich einer Stichwahl, da keiner beim ersten Wahlgang Anfang Oktober mehr als 50 Prozent der Stimmen auf sich vereinen konnte. In Umfragen hatte Ex-Präsident Lula zuletzt einen leichten Vorsprung. Die Wahlbehörden rechnen mit einem knappen Wahlausgang.

Eine unmittelbar vor Beginn der Stichwahl veröffentlichten Meinungsumfrage des Instituts Datafolha sah Lula bei 52 Prozent, Bolsonaro bei 48 Prozent. Damit konnte der Amtsinhaber im Vergleich zu einer Umfrage vom Donnerstag einen Prozentpunkt zulegen.

Beim ersten Durchgang der Präsidentschaftswahl in Brasilien Anfang des Monats hatte Lula 48 Prozent der Stimmen erzielt, Bolsonaro kam auf 43 Prozent. Umfragen hatten damals einen deutlich größeren Vorsprung Lulas vorausgesagt.

Drohende Hungersnöte

Der Wahlkampf hatte zuletzt immer mehr einer Schlammschlacht geglichen. Bolsonaro nannte seinen Herausforderer Lula, der wegen seiner Verwicklung in den Korruptionsskandal um den staatlichen Ölkonzern Petrobras 2018 und 2019 insgesamt 18 Monate im Gefängnis saß, einen "Dieb", "Alkoholiker" und eine "nationale Schande". Lula bezeichnete seinen Kontrahenten Bolsonaro als "Pädophilen", "Kannibalen" und "kleinen Diktator".

Ein Thema des Wahlkampfes war die Abwehr drohender Hungersnöte. Rapide steigende Lebenshaltungskosten und die Folgen der Coronavirus-Pandemie gefährden die Versorgung mit Nahrungsmitteln in einem Ausmaß, das vor einem Jahrzehnt unvorstellbar erschien.

Eine Rolle spielte auch der Umgang mit der Pandemie. Wie sein politisches Vorbild, der ehemalige US-Präsident Donald Trump, verharmloste Bolsonaro das Virus und sprach von einer "kleinen Erkältung". Im Ausland wird mit besonderer Aufmerksamkeit der Kampf gegen die Abholzung des Urwaldes im Amazonasbecken verfolgt. Bolsonaro hatte den Umweltschutz stark abgeschwächt, Lula will das rückgängig machen. Unter Bolsonaro hatten Brände und Abholzungen im Regenwald stark zugenommen. (Reuters, APA, red, 30.10.2022)