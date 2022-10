Re: Kaiseradler in Gefahr – Auf der Spur der Wilderer, Bergseen in Kärnten, The Gift, Trumps Erben, Cinema Austria, Bacurau,

Alois Schmutzer erzählt von seinem Leben in der Wiener Unterwelt der 1960er-Jahre, das ihn schließlich ins Gefängnis führte – 0.50 Uhr, ORF 2. Foto: Stadtkino Filmverleih

19.40 REPORTAGE

Re: Kaiseradler in Gefahr – Auf der Spur der Wilderer In Österreich und Ungarn gibt es immer öfter Angriffe auf seltene Greifvögel. Bedroht ist vor allem der seltene Kaiseradler.

Bis 20.10, Arte

20.15 DOKUMENTATION

Bergseen in Kärnten – Juwele der Alpen Hunderte Bergseen liegen in den Berglandschaften Kärntens. Regisseur Gernot Stadler hat etwa den Graden- und den Wangenitzsee in der Schobergruppe, den Dösener See in den Hohen Tauern und den Wolayersee in den Karnischen Alpen besucht. Bis 21.05, 3sat

21.05 MAGAZIN

G’sund in Österreich In der ersten Ausgabe der neuen Reportagereihe holt sich Christine Reiler Tipps von jenen, die es geschafft haben, gesund alt zu werden, und versucht herauszufinden, welchen Einfluss Bewegung und Ernährung haben. Bis 22.00, ORF 2

22.30 LANGE NACHT DER VIENNALE

Viennale Spezial – Österreichs größtes Filmfestival wird 60 Zum Auftakt der Langen Nacht der Viennale wirft Christian Konrad einen Blick auf die bewegte Geschichte des Filmfestivals, lässt Regielegende Werner Herzog zu Wort kommen, präsentiert die persönlichen Tipps von Festivaldirektorin Eva Sangiorgi. Bis 23.05, ORF 2

22.30 GRUSEL

The Gift – Die dunkle Gabe (USA 2000, Sam Raimi) Cate Blanchett wird von unheilvollen Visionen geplagt. Der Horror ist letztlich aber weniger höllischen als kleinstädtischen Ursprungs. Bis 0.30, Servus TV

22.50 REPORTAGE

Trumps Erbe(n) Donald Trump ist schon lange nicht mehr Präsident der USA. Und doch begeistert er immer noch viele junge Menschen in dem Land. Kerstin Klein spürt deren Motiven nach. Bis 23.35, ARD

23.05 LANGE NACHT DER VIENNALE

Cinema Austria – Die ersten 112 Jahre Kinogeschichte: Der austrobritische Regisseur Frederick Baker zeigt filmhistorische Hintergründe, holt Frühwerke namhafter Filmemacher ans Licht, gibt Einblicke hinter den Kulissen und spricht mit österreichischen Filmschaffenden. Bis 0.50, ORF 2

23.10 GROTESKE

Bacurau (BRA/F 2019, Kleber Mendonça Filho, Juliano Dornelles) In einer nahen Zukunft in dem kleinen, weit abgelegenen Dorf Bacurau im Norden Brasiliens. Die Dorfgemeinschaft kommt zur Beerdigung einer verehrten Dorfältesten zusammen. Doch die heile Welt des solidarischen Dorfs bricht zusammen, als plötzlich mehrere Morde verübt werden. Realsatire mit Udo Kier, Bárbara Colen und Sonia Braga. Bis 1.15, Arte

0.50 LANGE NACHT DER VIENNALE

Aufzeichnungen aus der Unterwelt Tizza Covi und Rainer Frimmel servieren ein preisgekröntes Oral-History-Porträt zweier befreundeter Protagonisten der Wiener Unterwelt der 1960er-Jahre: des Gaunerkönigs Alois Schmutzer und des Wienerlied-Sängers Kurt Girk, die im Rückblick über ihre Zeit und ihren Prozess berichten. Bis 2.45, ORF 2