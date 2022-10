Suranne Jones spielt die Hauptrolle in der Serie "Gentleman Jack", zu sehen auf Sky. Foto: HBO

Die Fans sind empört, doch HBO lässt nicht mit sich verhandeln: Nach der zweiten Staffel der Serie Gentleman Jack ist Schluss. Das ist tatsächlich ein Drama, denn auserzählt ist die Geschichte um die hochwohlgeborene Anne Lister definitiv nicht.

2020 startete die Serie um die Gutsfrau, die Mitte des 19. Jahrhunderts im britischen Halifax ein für damalige Zeiten ungewöhnlich selbstbestimmtes Leben führte. Sie führte Geschäfte, interessierte sich für Wissenschaft, engagierte sich politisch. Ihre sexuelle Vorliebe für Frauen lebte die 1791 geborene Lister zwar nicht offen, aber doch recht selbstverständlich. Über all das führte sie penibel und wenn es um die Aufzeichnung intimer Abenteuer ging – sie hatte davon reichlich – teils verschlüsselt Tagebuch.

Suranne Jones spielt die Lister im Laufschritt

Sagenhafte 7720 Seiten sind davon erhalten. Das Drehbuch zu Gentleman Jack schrieb die Britin Sally Wainwright, Suranne Jones spielt die Lister im Laufschritt. In nicht minder inspirierenden Nebenrollen erfreuen Gemma Whelan (Game of Thrones) und Timothy West (Iris). Für noch mehr Tempo sorgt ein galoppierender Soundtrack. Diese Serie muss man mögen.

In zwei Staffeln gibt Miss Lister den Damen Süßes und den Herren Saures, wenn sie es verdienen. Nicht alle ihre Geschäfte sind sauber, manches grenzt an Korruption, im Austricksen ist sie nicht zimperlich. Als Anhängerin der Tories ist sie überdies ziemlich klar darin, was die Mitbestimmung der Arbeiterschaft anlangt: gar nicht. Natürlich eckt Lister an und muss Anfeindungen einstecken. Beirren lässt sie sich davon nicht. Ihr Motto: "Über den Dingen stehen und in Bewegung bleiben." Ewig schade, dass es davon nicht mehr geben soll. (Doris Priesching, 31.10.2022)