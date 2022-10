Arsenal ist weiter in Form. Foto: EPA/RAIN

Arsenal bleibt in der englischen Fußball-Premier-League vor Manchester City an der Spitze. Die Londoner fertigten das Schlusslicht Nottingham Forest 5:0 ab und liegen nach zwölf Auftritten weiter zwei Punkte vor dem Meister. Zehn Siege und je ein Remis und eine Niederlage, Torverhältnis 30:11, lautet die eindrucksvolle Bilanz der "Gunners", die am Sonntag vor allem in der zweiten Hälfte ins Rollen kamen und dennoch früh in den Kraftsparmodus wechseln konnten.

Gabriel Martinelli (5.), Reiss Nelson (49., 52.), Thomas Partey (57.) und Martin Ödegaard (78.) schrieben sich in die Schützenliste ein. Ein kleiner Wermutstropfen war die frühe Auswechslung des englischen Teamspielers Bukayo Saka, der nach seiner Vorlage zum 1:0 angeschlagen ausgewechselt wurde (27.). (APA, 30.10.2022)