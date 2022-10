Das berichteten mehrere Medien am Sonntag übereinstimmend. Im November hat der Trubel vorerst ein Ende – und das neue Präsidium wird gewählt

Der Ex-ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz pilgert nicht mehr auf den Küniglberg ins ORF-Zentrum – sondern offenbar bald ins unweit entfernte Allianz-Stadion. Foto: www.corn.at Heribert CORN

Wien – Bei der Wahl des Präsidiums von Fußball-Rekordmeister Rapid Wien am 26. November wird nur eine Liste mit Alexander Wrabetz an der Spitze antreten. Das berichteten am Sonntag mehrere Medien übereinstimmend. Demnach ist nach einer Einigung der beiden noch im Rennen befindlichen Listen nur noch der ehemalige ORF-Generaldirektor als Kandidat für das Präsidentenamt im Rennen.

Entscheidung Ende November

Die formale Entscheidung des zuständigen Wahlkomitees der Rapidler über den Vorschlag an die Ordentliche Hauptversammlung fällt am 4. November. Die Kür des neuen Präsidiums erfolgt dann drei Wochen später bei der ordentlichen Hauptversammlung. (APA 31.10.2022)