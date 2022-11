Zukunftsquote als Budgetindikator: Die von Wirtschaftsforschern des ZEW – Leibniz-Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung entwickelte Zukunftsquote ist ein Budgetindikator, der anzeigt, wie zukunftsorientiert Staatsausgaben sind. Die Zukunftsquote gibt an, welcher Prozentsatz des Haushalts auf langfristige Politikziele ausgerichtet ist – und macht so transparent, welcher Budgetanteil in Gegenwarts- oder Vergangenheitsorientierung fällt.

Um dies zu ermitteln, wird jedes Ausgabenkonto auf zwei Ausschlusskriterien geprüft: Zielt die Maßnahme auf den Gegenwartsnutzen ab, etwa Pensionen, Sozialtransfers oder Gesundheit, zählt sie nur dann als Zukunftsinvestition, wenn sie etwa Arbeitsmarktintegration oder Bildungserfolg dient. Auch Zinszahlungen oder Altlastensanierung zählen nicht, sie haben Vergangenheitsbezug. Umweltschutz oder Dekarbonisierung sind eindeutig Zukunftsinvestitionen. (ung)