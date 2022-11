Sie sind dunkel und schauen auf den ersten Blick ganz und gar nicht essbar aus. Doch Totentrompeten sind äußerst schmackhafte Pilze. Die dunkle Farbe – beim Kochen werden sie überhaupt schwarz – dürfte der Grund für ihren Namen sein. Auch im Französischen (trompete de la mort) und im Italienischen (trombetta dei morti) haben sie diese Bezeichnung. Weniger düster werden sie im Englischen "horn of plenty" genannt, und in unseren Breiten kennt man sie auch als "Herbsttrompeten".

Fettuccine mit Totentrompeten und Walnüssen. Foto: Petra Eder

Der verstorbene Koch Antonio Carluccio, der als großer Pilzliebhaber galt, schwärmt in seinem Pilzkochbuch von den Qualitäten der Totentrompeten: "Dank ihrer extravaganten Farbe und des delikaten Geschmacks lassen sich aus der Totentrompete raffinierte Gerichte zubereiten. Sie schmeckt köstlich mit Petersilie und Schnittlauch in Butter gebraten, passt gut in Saucen, Suppen und Eintöpfe. "

Häufig werden die Schwammerln getrocknet und als Würzpulver eingesetzt, doch auch frisch schmecken sie sehr gut. Carluccio servierte sie mit weißem Fisch oder mit Garnelen, hier in der EssBar wurden sie mit Pasta kombiniert.

Wer durch Wälder streift, kann auch jetzt noch Glück haben und Totentrompeten – die meist in Gruppen wachsen – zwischen den Blättern auf dem Waldboden entdecken.

Für drei Portionen benötigt man:

300 g Totentrompeten

1 Schalotte

3 EL Butter

300 g Pasta

1 EL Zitronensaft

50 g Parmesan, gerieben

einige Walnusskerne

frische Petersilie, gehackt

totentrompetenpasta.pdf Größe: 0,14 MB Das Rezept als PDF zum Ausdrucken.