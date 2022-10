Krieg in der Ukraine

Schwerste Angriffe auf Ukraine seit Monaten: "Alles wurde weggerissen"

In mindestens elf ukrainischen Städten sind in den letzten Tagen russische Raketen eingeschlagen, darunter in Dnipro, Lwiw und der Hauptstadt Kiew. Der russische Präsident Wladimir Putin spricht von Vergeltung, unter anderem für die Explosion auf der Krim-Brücke am Wochenende

