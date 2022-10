"Herr Zisch" (abgebildet auf dem Plakat unten) ist wieder zurück. Foto: AP / Henrik Montgomery

Die Odyssee einer aus dem Stockholmer Skansan-Aquarium entkommenen Königskobra hat ein Ende gefunden. Das vor einigen Tagen auf spektakuläre Art geflüchtete Reptil ist laut dem Zoo am Wochenende "gesund, aber etwas verärgert" wieder in sein "sicheres Zuhause" zurückgekehrt.

Sharjah24 News

Das Tier, das den Namen "Sir Vass" ("Herr Zisch") trägt, war vor rund einer Woche von Besuchern gefilmt worden, als es durch eine Lampenhalterung aus seinem Terrarium entkam. Danach war es einige Tage abgängig gewesen, was angesichts der Gefahr, die von dem hochgiftigen Tier ausgeht, für manche Verunsicherung gesorgt hatte.

Die Leitung der Zoo-Anlage selbst war hingegen weniger beunruhigt. Man sei sich angesichts der niedrigen Außentemperaturen sicher, dass das Tier sich weiterhin im Gebäude befinde. Daher wurde auch nur ein Teil der Anlage vorübergehend abgesperrt. Später wurde das zwei Meter lange Tier mithilfe von Wärmekameras in einer Wand gefunden, das Versteck war allerdings für den Zoo selbst vorerst nicht zugänglich.

Zu stressig

Der Versuch, mittels Bohrungen zum Tier zu gelangen, war am Wochenende noch fehlgeschlagen. Statt sich den Rettern zu nähern, verschwand Sir Vass angesichts des Trubels auch von den Bildern der Wärmekameras. Erst später stellte sich heraus, dass die Kobra angesichts des Trubels den Weg zurück in Richtung des Terrariums gesucht hatte. Es sei dem Tier "mit all den Löchern in der Wand wohl zu stressig geworden", ließ der Leiter des Zoos, Jonas Wallström, sich in schwedischen Medien zitieren.

Die Anlage selbst ist damit für Besucher wieder zugänglich. Auf Sir Vass müssen diese allerdings vorerst noch verzichten. Die Schlange steht nach den Worten Wallströms vorerst "unter Hausarrest". Die Lampe, durch die das Tier geflohen war, wird nun ebenfalls ausgetauscht. Wie sich bei Nachforschungen ergab, handelt es sich um ein neues LED-Gerät, das, anders als ihr weniger unweltfreundlicher Vorgänger, nicht sehr heiß wird und daher keine abschreckende Wirkung auf die Tiere hat. (red, 31.10.2022)