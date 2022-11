Noch ein paar Kilometer weiter südlich, in Wiener Neustadt, gehört Laufsport Mangold zum Kreis jener Läden, in denen Schuhe nicht einfach verkauft, sondern nach eingehender Beratung "verschrieben" werden.

Der Trend zu Weiß, sagt Wolfgang Mangold, habe 2020 eingesetzt und sei "in der Beratung schwierig: Großteils wird dunkel, unauffällig und schmutzverträglich gewünscht", so wie bei den Kollegen in Wien zählten in seinem Laden "Funktion, Passform und Komfort". Als Argument der Hersteller, so Mangold, würde bei weißen Schuhen nicht nur "Retrolook und Style" angeführt, sondern auch die Recyclierbarkeit: "Weiße, ungefärbte Schuhe lassen sich leichter wiederverwenden. Recyceltes Material lässt sich besser in Schuhen verarbeiten, die ungefärbt sind." Wirklich zwingend, schränkt Mangold ein, sei das Argument seiner Ansicht nach aber nicht: "Sollte ein Schuh in die Wiederverwendung kommen, wird er ohnedies gereinigt und geschreddert.