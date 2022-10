Hauptdarsteller Henry Cavill verlässt "The Witcher". Foto: AP/Katalin Vermes

Neues Personal für die Netflix-Serie "The Witcher": Hauptdarsteller Henry Cavill verlässt die Serie nach der dritten Staffel. Liam Hemsworth schlüpft in die Rolle des Monsterjägers Geralt von Riva. Das kündigte der Streamingdienst am Wochenende auf Twitter an.

"Meine Reise als Geralt von Rivia war voller Monster und Abenteuer, und leider werde ich mein Medaillon und meine Schwerter für Staffel 4 niederlegen", sagte Cavill in einer Erklärung, die Netflix veröffentlichte.

"Als Witcher-Fan bin ich überglücklich über die Gelegenheit, Geralt von Riva zu spielen", wird Liam Hemsworth ("Die Tribute von Panem – The Hunger Games") zitiert. Es sei eine große Ehre, die Rolle von Henry Cavil zu übernehmen.

"The Witcher" basiert auf der Geralt-Saga von Andrzej Sapkowski. Die dritte Staffel der US-amerikanisch-polnische Fantasyserie soll im Sommer 2023 zu sehen sein. (red, 31.10.2022)