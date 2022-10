Am Podium sind am 2. November etwa Fotografin Sheila Rock und Artdirektor Lo Breier

Bei der Veranstaltung "Understanding the (R)evolution" sind u.a. dabei – v.l.n.r.: Marcello Demner (Managing Director DMB., Sheila Rock (Fotografin) und Lo Breier (Creative Director).

Foto: DMB.

Wien – Nach dem ersten DMB. Impact Talk "Diversity matters" steigt nun die zweite Runde am 2. November im MAK (Museum für angewandte Kunst). Der Titel: "Understanding the (R)evolution". An der Panel-Diskussion nehmen die britische Fotografin Sheila Rock, der langjährige Creative Director Lo Breier ("Tempo", "Wiener"), sowie TikTok-Expertin Stefanie Hübel (viral.social.club), Musiker Matthias Oldofredi aka Filous und DMB. Managing Director Marcello Demner teil

Im Mittelpunkt werden folgende Fragen stehen, schreibt DMB. in einer Aussendung: "Können gegenwärtige Strömungen, mit denen der damaligen Zeit mithalten? Wohin entwickelt sich die heutige Szene und wie (r)evolutionär ist sie? Wogegen wird aufbegehrt und wer ist Teil davon? Welche Bedeutung haben neue gesellschaftliche und politische Entwicklungen auf die kreative Arbeit von Agenturen und Kunstschaffenden? Wer hat Vorbildfunktion für die Entstehung von Szenen und wie werden diese in unserer modernen Medienlandschaft portraitiert?"

Die Veranstaltung am Mittwoch, 2. November, kann um 10.00 online via Live-Stream auf Youtube zu verfolgt werden. (red, 31.10.2022)