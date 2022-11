Unterwegs in "Parachute Pants": Die Schauspielerin und Influencerin Addison Rae nach der Fitnessstunde Foto: IMAGO/Cover-Images

In den vergangenen Jahren wollte niemand mit ihnen in Verbindung gebracht werden. Trainingshosen aus knisternder Ballonseide galten als unvorteilhaft, als peinlicher Ausrutscher aus den Neunzigerjahren, traurige Restbestände wurden deshalb auf Ebay Kleinanzeigen verschachert. Viele werden sich trotzdem noch an jene Zweiteiler erinnern, die in den Neunzigerjahren auf den Ersatzbänken der Fußballvereine und auf den Ledersofas vor dem Fernseher saßen: schimmernde Trainingsanzüge aus Ballonseide in Türkis, Lila, Pink.

Wie bei allem hätte es sich gelohnt, die Teile von damals aufzuheben. Denn jetzt ist die Hose aus Nylonstoff wieder da, bei Retailern wie Weekday, Urban Outfitters, Amazon oder dem britischen Label Jaded London gibt es sie bereits in unzähligen Varianten. Wer ein halbes Vermögen für eine solches Modell ausgeben will, kann das natürlich auch tun: Modehäuser wie Balenciaga oder Off-White oder Designer wie Dion Lee sind gern behilflich.

Die weiten Parachute Pants aus Fallschirm- oder Ballonseide, in der Hüfte und an den Knöcheln festgehalten von Kordeln und Gummizügen, sind wie Cargohosen (von denen sie manchmal kaum zu unterscheiden sind) echte Bestseller. Oder anders gesagt: Die ballonartigen Hosen sind der neue "Y2K"-Hit und werden von Hailey Bieber und Bella Hadid, den Stilvorbildern der Generation Z, getragen.

Die Jogginghose 2.0. ist aber auch auf Tiktok omnipräsent. Wer die anschmiegsame Skinnie ablehnt, braucht eben luftige Alternativen. Die Parachute Pants von heute erinnern an die weiten Hosen, in denen Ende der Neunzigerjahre Aaliayah, Boyzone oder die Spice Girls auftraten und mit Miniatur-Tops kombinierten.

Die Vorzüge der übergroß geschnittenen Hosen haben sich längst abseits von Social Media herumgesprochen. "Der zwar leichte, aber doch feste Stoff (...) lässt sich sowohl lässig mit Sneakern als auch schick mit High Heels tragen" ("Bild der Frau"). Ein "leichtes und luftiges Tragegefühl" attestiert ihnen die "Bunte", und "der größte Hosentrend im Herbst 2022" sind, wenn es nach "Harpers Bazaar" geht, na klar, die Parachute Pants. Wer sich also schon länger aus der zwickenden Skinnie schälen wollte, sollte sich die Gelegenheit nicht entgehen lassen. (Anne Feldkamp, 2.11.2022 )