Der Schnitt der vergangenen sieben Tage liegt bei 5.295 Neuinfektionen. Foto: APA / dpa / Marijan Murat

Am Montag wurden in Österreich 2.798 neue Corona-Infektionen gemeldet und somit am Sonntag diagnostiziert, wie die Ages am Montagnachmittag mitteilte. Die Anzahl der neuen Fälle lag somit unter dem Schnitt der vergangenen sieben Tage von 5.295. Die Zahl der aktiven Fälle sank auf 57.967, es sind um 5.264 weniger als am Tag zuvor. Im Krankenhaus befanden sich Stand Montagvormittag 1.885 Personen, um 97 weniger als tags zuvor gemeldet. 98 Menschen wurden auf Intensivstationen betreut, um 21 weniger als noch vor einer Woche.

In diesen vergangenen sieben Tagen wurden weiters 42 Todesfälle registriert. Insgesamt hat die Covid-19-Pandemie laut Ages seit ihrem Ausbruch 20.981 Menschenleben in Österreich gefordert. (APA, red, 31.10.2022)