n der Serie "Ze Network" spielt David Hasselhoff sich selbst – einen Sänger und Schauspieler, der seine besten Tage hinter sich hat. Mit Henry Hübchen steckt er über kurz oder lang in einem Spionagethriller. Großer Spaß! Foto: RTL+

Hier sind die Mediennews vom Montag:

David Hasselhoff in "Ze Network": Mr. Nice Guy – Er war "Knight Rider", er war Mitch Buchannon in "Baywatch". Inzwischen spielt David Hasselhoff hauptberuflich David Hasselhoff – ab 1. November auf RTL+

Auf Gutsfrauenart: HBO-Serie "Gentleman Jack" auf Sky – HBO hat die Serie um die mitreißende Ann Lister nach zwei Staffeln eingestellt. Schade! Es gäbe noch viel zu erzählen

Henry Cavill verlässt "The Witcher" – Liam Hemsworth übernimmt die Monsterjagd – Hemsworth schlüpft bei der Netflix-Serie ab der vierten Staffel in die Rolle des Monsterjägers Geralt von Riva

Strafanzeige nach Veröffentlichung geheimer NSU-Akten – Die Anzeige richtet sich gegen unbekannt wegen der "unrechtmäßigen Weitergabe von als Verschlusssachen eingestuften Dokumenten"

G'sund in Österreich, Viennale, Aufzeichnungen aus der Unterwelt – TV-Tipps für Montag – Re: Kaiseradler in Gefahr – Auf der Spur der Wilderer, Bergseen in Kärnten, The Gift, Trumps Erben, Cinema Austria, Bacurau

