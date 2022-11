In dieser Galerie: 2 Bilder Die Polizei musste wegen heftiger Ausschreitungen in Linz mit 170 Polizistinnen und Polizisten ausrücken. Foto: FOTOKERSCHI.AT / KERSCHBAUMMAYR Die Randalierer wurden von der Polizei eingekesselt. Foto: FOTOKERSCHI.AT / KERSCHBAUMMAYR

Linz – In der Linzer Innenstadt haben in der Halloween-Nacht auf Dienstag rund 200 überwiegend Jugendliche massiv randaliert. Laut Polizei haben sie unter anderem mit pyrotechnischen Gegenständen auf die Oberleitungen der Straßenbahn geschossen, sodass aus Sicherheitsgründen der Strom abgeschaltet wurde. Sechs Personen wurden festgenommen, zwei Polizisten verletzt, so die Bilanz der Ausschreitung.

Großaufgebot mit 170 Polizisten

Gegen 21 Uhr seien die ersten Notrufe bei der Polizei eingegangen. Eine große Personengruppe, die sich am Taubenmarkt in der Fußgängerzone getroffen habe, werfe Böller auf Passanten. Daraufhin rückte ein Großaufgebot von rund 170 Polizistinnen und Polizisten aus, darunter auch Cobra-Einsatzkräfte. Mit Absperrgittern versuchte man, die Randalierer einzukesseln.

130 Identitätsfeststellungen führte die Polizei in Linz durch. Foto: FOTOKERSCHI.AT / KERSCHBAUMMAYR

Nachdem einige von ihnen auch Böller gegen Oberleitungen der Straßenbahn warfen, schlugen gegen 23 Uhr die Linz Linien wegen möglicherweise herabstürzender Leitungen Alarm. Dann bestehe Lebensgefahr für Fußgänger, woraufhin der Strom in den Oberleitungen abgestellt wurde. Erst ab zwei Uhr wurde der Betrieb der Straßenbahn in der Fußgängerzone wieder aufgenommen.

Drohne, Polizei-Hund und geräumter Supermarkt

Für den Großeinsatz wurden Beamtinnen und Beamte aus den umliegenden Bezirken alarmiert. Auch Hunde und eine Drohne wurden in der Innenstadt eingesetzt. Die Filiale eines Fast-Food-Restaurants auf dem Taubenmarkt musste geräumt werden. Um drei Uhr war der Großeinsatz der Polizei beendet. Insgesamt wurden 130 Identitätsfeststellungen durchgeführt, sechs Personen wegen aggressiven Verhaltens bzw. Ordnungsstörungen festgenommen. Zwei Einsatzkräfte der Polizei wurden leicht verletzt. (APA, 1.11.2022)