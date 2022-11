Je nach Gehaltstufe erhöhen sich die Vergütungen beim Kabinenpersonal zwischen knapp neun und 17,47 Prozent für Berufseinsteiger. Foto: imago images/Eibner

Berlin – Die Unabhängige Flugbegleiter Organisation (UFO) und die Lufthansa haben nach fünfmonatigen Verhandlungen einen Tarifabschluss für das Kabinenpersonal der Airline erzielt. Dieser sieht für die 19.000 Beschäftigten 2023 eine Vergütungserhöhung in zwei Schritten vor, wie beide Seiten am Dienstag mitteilten. Neben einer Sockelaufstockung aller Gehaltstufen um 250 Euro am 1. Januar erhöhen sich die Bezüge zum 1. Juli um 2,5 Prozent. Mit diesen zwei Stufen liegen die Erhöhungen insgesamt – je nach Gehaltstufe – zwischen knapp neun Prozent und 17,47 Prozent für Berufseinsteiger. Die Laufzeit des Vergütungstarifvertrags endet am 31. Dezember 2023.

"Untere und mittlere Gehaltsgruppen profitieren von der Vereinbarung überproportional", sagte Lufthansa-Personalvorstand Michael Niggemann. "Mit einer ersten soliden Vergütungserhöhung nach zwei pandemiebedingten Krisenjahren können wir nun durch das Jahr 2023, für das ein Aufschwung bei Lufthansa prognostiziert wird, gehen", sagte Tarifvorstand Stefan Schwerthelm von der Gewerkschaft UFO. (Reuters, 1.11.2022)