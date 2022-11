Der schwedische Möbelkonzern sieht Ähnlichkeiten zu eigenen Filialen und droht dem Entwickler von "The Store is Closed" mit einer Klage

Die Ähnlichkeit zu einem real existierenden Möbelhaus ist nicht von der Hand zu weisen. Foto: Screenshot "The Store is Closed", Jacob Shaw

Das Setting des Horror-Survivalspiels "The Store is Closed" kann man getrost als ungewöhnlich bezeichnen: Es spielt in einem unendlichen Möbelhaus. Die Spielfigur ist darin gestrandet und muss einen Ausweg finden, während sie von Kleiderpuppen und Monstern in blau-gelb gestreiften Shirts angegriffen wird.

Genau dieses Umgebung rief aber jetzt den den schwedischen Möbelriesen Ikea auf den Plan. Dessen Anwälte drohten dem Einzelentwickler Jacob Shaw mit einer Klage – und machten das Spiel erst richtig populär.

Rund 60.000 Dollar hat Shaw für die Entwicklung des Games bislang eingenommen. Rund ein Drittel davon kam erst in den vergangenen Tagen dazu, als bekannt wurde, dass Ikea rechtlich gegen das Spiel vorgeht. Die Anwälte monieren, das Logo im Trailer und in den Menüs sei dem von Ikea in Aufmachung und Farbgebung ähnlich, zu dem transportiere es einen skandinavischen Namen. Das unendliche Möbelhaus trägt den Namen Styr, das zum einen auf das englische Wort "Store" hinweist, zum anderen auf schwedisch "Kontrollen" bedeutet, wie t3n.de berichtet.

Ziggy Game Dev

Wie man im Trailer sehen kann, sind die Ähnlichkeiten zu Ikea nicht von der Hand zu weisen. Außerdem stören sich die Ikea-Anwälte an der kastenförmigen Gestaltung des Gebäudes und einigen Details wie der Art der Möbel. All das lasse darauf schließen, dass "The Store is Closed" in einem Ikea-Einrichtungshaus spiele. Außerdem führe ein grauer Gang durch die Korridore des Hauses, heißt es in der Beschwerde.

Shaw hat zehn Tage Zeit für Änderungen

Zehn Tage gaben die Anwälte dem Spieleentwickler Zeit, die Ähnlichkeiten zu Ikea aus seinem Spiel zu entfernen. Dieser hat bereits angekündigt die Änderungen vorzunehmen. Die Außenansicht des Gebäudes sei leicht zu ändern, da sie nur im Hauptmenü vorkomme. Die Kleidung der Monster und die Gestaltung im Inneren des Möbelhauses zu ändern, sei aber eine schwierigere Aufgabe.

"Ich wollte die letzte Woche meines Kickstarter-Projekts damit verbringen, ein Update für alle neuen Alpha-Tester vorzubereiten. Aber jetzt muss ich verzweifelt das gesamte Aussehen des Spiels überarbeiten, um nicht verklagt zu werden", beschwert sich Shaw. Das Spiel soll nun im dritten Quartal 2024 im Early Access für PC erscheinen. (pez, 1.11.2022)