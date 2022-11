Tausende User verloren den Zugriff auf ihr Konto. Ein interner Fehler bei Instagram war dafür verantwortlich. Foto: Michael Dwyer, AP

Für Instagram-Afficionados und Mode-Influencerinnen war der 31. Oktober kein guter Tag: Offenbar wurden aus Versehen tausende Instagram-Accounts ohne Angabe von Gründen gesperrt. "Wir haben dein Konto am 31. Oktober 2022 vorübergehend gesperrt": Diese Nachricht sehen derzeit tausende User*innen weltweit.

Die Plattform, die zum Facebook-Konzern Meta gehört, bestätigte das Problem auf Twitter mit den Worten: "Uns ist bewusst, dass einige von euch Probleme beim Zugriff auf euer Instagram-Konto haben. Wir gehen der Sache nach und entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten."

Die Benachrichtigung von der Sperre kam für viele User überraschend, da sie nichts getan hatten, was einen temporäre Suspendierung rechtfertigen würde. Das Problem hat auch handfeste finanzielle Auswirkungen für die Betroffenen: So kann eine irrtümliche Sperrung dazu führen, dass die Zahl der Follower drastisch sinkt. So soll Fußballstar Cristiano Ronaldo rund drei Millionen Follower eingebüßt haben.

Am Sonntagfrüh meldete sich das PR-Team von Instagram erneut zu Wort und gab zu, dass der Fehler bei Instagram selbst und nicht bei den Nutzerinnen und Nutzern lag. Es handle sich um einen Bug, der nun aber beseitigt sei. Auch die Änderungen in der Followerschaft sollen nur vorübergehend sein, versichert die Kommunikationsabteilung von Instagram via Twitter. Doch ganz dürfte man bei der beliebten Plattform den Bug noch nicht ausgemerzt haben: Zahlreiche User beschweren sich, dass sie noch immer keinen Zugriff auf ihr Konto haben. Anscheinend dürfte die App nun bei vielen Nutzerinnen und Nutzern abstürzen. (red, 1.11.2022)