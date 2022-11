Hackerkollektiv droht Unternehmensdaten am 7. November zu veröffentlichen

Der Unternehmenssitz von Thales in Paris. Foto: SARAH MEYSSONNIER

Der französische Rüstungskonzern Thales gab am Dienstag bekannt, dass das Unternehmen Ziel eines Angriffes durch die Hackergruppe LockBit 3.0 ist. Das Hackerkollektiv behauptet Unternehmensdaten gestohlen zu haben, und droht damit diese nun zu veröffentlichten.

Wie ein Sprecher von Thales gegenüber Reuters erklärte habe die Erpressungs- und Ransomware-Gruppe die Daten am 7. November im Dark Web zu veröffentlichen. Eine direkte Lösegeldforderung wurde bislang noch nicht gestellt, teilte das Unternehmen mit Sitz in Paris mit.

Thales hat eine interne Untersuchung eingeleitet und die französische Cybersicherheitsbehörde ANSSI informiert, aber bisher keine Anzeige bei der Polizei erstattet, sagte ein Mitarbeiter des Unternehmens. Ob und welche Daten gestohlen wurden, ist derzeit noch unklar.

Die Thales Group ist ein börsennotierter Rüstungskonzern mit Geschäftsfeldern in Militärtechnik sowie Luft- und Raumfahrt. Die Unternehmensgruppe beschäftigt rund 83.000 Mitarbeiter in 68 Ländern. Das Unternehmen hat auch einen Sitz in Wien und beschäftigt sich hier mit den Feldern Raumfahrt, Verteidigung, Sicherheit und Verkehr. (REUTERS, red, 1.11.2022)