Nancy Faeser besuchte Katar. Foto: REUTERS/MANG

Die deutsche Innenministerin Nancy Faeser (SPD) hat bei ihrem Besuch im WM-Gastgeberland Katar eine Zusage für die Sicherheit aller anreisenden Fans bekommen. "Alle Menschen, egal woher sie kommen, wen sie lieben und woran sie glauben, müssen bei der WM sicher sein: Jeder Fan muss sich frei und ohne Angst bewegen können", erklärte Faeser zum Abschluss ihres Aufenthalts in dem Emirat. "Diese Sicherheitsgarantie hat mir der Premierminister von Katar heute gegeben."

Die SPD-Politikerin wies zugleich auf anhaltende Probleme in dem Golfstaat hin. "Wir werden Reformen in Katar auch nach der WM unterstützen, damit sich die Lebenswirklichkeit von Wanderarbeitern und die Lage der Menschenrechte weiter verbessert." Faeser kündigte an, zum Eröffnungsspiel der deutschen Nationalmannschaft wieder nach Katar zu reisen. Sie wolle den Reformprozess im Land "auch während der WM weiter begleiten", sagte sie im ARD-"Mittagsmagazin". "Deswegen reise ich zum Eröffnungsspiel der deutschen Mannschaft gegen Japan." (APA, 1.11.2022)