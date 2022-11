Der ehemalige LASK-Coach heuert beim Tabellen-14. der belgischen Liga an

Neue Aufgabe. Foto: imago images/Panoramic Internati

Trainer Dominik Thalhammer bleibt in Belgien. Der langjährige ÖFB-Frauenteamchef und frühere LASK-Coach übernimmt mit dem KV Ostende den Tabellen-14. der belgischen 18er-Liga. Der 52-Jährige war im September bei Cercle Brügge nach 27 Spielen entlassen worden. An der belgischen Küste in Ostende freute sich der dortige Präsident Gauthier Ganaye nun über die Rückkehr zu einem "Spielstil, den wir bestens kennen". (APA, 1.11.2022)