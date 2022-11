Finden schnell Gefallen aneinander: Jonathan Rhys Meyers und Scarlett Johansson in Woody Allens "Match Point" – Arte, 20.15 Uhr. Foto: Jada Productions Limited

19.40 REPORTAGE

Re: Frauen auf der Flucht – Zwischen Hoffnung und Gewalt Rund 84 Millionen Menschen waren 2021 weltweit auf der Flucht. Entgegen der öffentlichen Wahrnehmung sind rund die Hälfte von ihnen Frauen und Mädchen. Bis 20.15, Arte

20.15 WOODY ALLEN

Match Point (GB 2005, Woody Allen) Schuld und Sühne in London: Woody Allens England-Ausflug mit Jonathan Rhys Meyers und Scarlett Johansson markiert ein bemerkenswertes Zwischenhoch im recht durchwachsenen Spätwerk des New Yorker Filmemachers. Bis 22.15, Arte

20.15 SCHAUERMÄRCHEN

Sleepy Hollow (USA 1999, Tim Burton) Im Dorf Sleepy Hollow im New Yorker Hudson Valley wurden drei Menschen enthauptet, angeblich von einem kopflosen Reiter. Constable Ichabod Crane (Johnny Depp) ermittelt. Regisseur Tim Burton gestaltete eine berühmte Erzählung Washington Irvings zu einer vor allem atmosphärisch dichten Schauer geschichte aus. Bis 22.20, ATV 2

20.15 REPORTAGE

Dok 1: Ende der Wende? & Made in China Hanno Settele geht der Frage nach, ob das Zeitalter von Gas, Kohle und Atomenergie tatsächlich vorbei ist oder ob das "Ende der Wende" bevorsteht. Danach geht Settele in der Doku Made in China – Ramsch oder Schnäppchen? der Frage nach, wie viel Ramschware sich unter den oft unglaublich günstigen Waren aus China befindet. Mit den Waren, die er auf Ali Express und Co erwirbt, eröffnet er seinen eigenen Pop-up-Store. Bis 21.55, ORF 1

22.30 MAGAZIN

Weltjournal Isabella Purkart hat sich vor den Midterm-Wahlen am 8. November in den USA angeschaut, wie das Land zusehends nach rechts driftet. Eine weitere Dokumentation um 23.05 zeigt, wie die Republikaner durch neue Gesetze Afroamerikanern und Latinos den Zugang zum Wahlrecht erschweren: Nicht jede Stimme zählt – Angriff aufs US-Wahlrecht. Bis 23.55, ORF 2

22.30 MEDIZIN

Süchtig nach Schmerzmitteln Überdosen an Schmerzmitteln waren in den letzten fünf Jahren für rund 200.000 Todesfälle in den USA verantwortlich. Die Doku zeigt, wie es so weit kommen konnte. Danach beleuchtet Schmerz lass nach ab 23.25 neue Wege der Behandlung. Bis 0.20, ORF 3

22.55 SERIE

Heimat – Eine deutsche Chronik (4/7): Auf und davon und zurück / Heimatfront (D 1984, Edgar Reitz) Der vierte Teil von Edgar Reitz’ famoser, im deutschen Hunsrück angesiedelten Chronik in einer digital restaurierten und neu geschnittenen Fassung. Bis 0.20, 3sat

0.20 HORRORKOMÖDIE

Cabin Fever (USA 2003, Eli Roth) Fünf Freunde wollen in einer Waldhütte ihren College -Abschluss feiern. Fleischfressende Bakterien sorgen für Ungemach. Das Regiedebüt von Eli Roth (Das Haus der geheimnisvollen Uhren), eine recht deftige Mischung aus Grusel und Galgenhumor. Bis 2.00, Tele 5