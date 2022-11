Die Seuche wurde aus Syrien eingeschleppt, verbreitet sich nun aber auch in Beirut. Dasa Land steckt indes in der Verfassungskrise, die Regierung ist weitgehend handlungsunfähig

Ein Feldspital im Norden, dort sind viele syrische Flüchtlinge.

Foto: Reuters / Mohamed Azakir

Im Nahen Osten gibt es Staaten, in denen die Regime die Menschen auf den Straßen erschießen und in den Gefängnissen zu Tode foltern. Die libanesische politische Klasse bringt ihre Bevölkerung und das Land durch Machtbesessenheit, Korruption, Unfähigkeit und Verantwortungslosigkeit um. In der einstigen "Schweiz des Nahen Ostens" breitet sich die Cholera aus und hat nun auch die Hauptstadt Beirut erreicht.

Die nördliche Stadt Bebnine ist am stärksten betroffen, dort gibt es hunderte Fälle und überfüllte Krankenhäuser. Die Behörden meldeten zu Wochenbeginn 17 Todesfälle, diese Zahl ist im Steigen begriffen. Bei Bebnine gibt es viele syrische Flüchtlinge ohne minimale Infrastruktur wie Wasser und Abwassersysteme. Die Cholera dürfte von Syrien in den Libanon eingeschleppt worden sein, im Bürgerkriegsland kommt es immer wieder zu Ausbrüchen, ohne jegliche Medienöffentlichkeit. Mitte Oktober gab es – offiziell – 20.000 Fälle.

Gesundheitssystem krank

Und nun der Libanon. Am Montag erreichte die erste französische Impfstofflieferung das Land. Die französische Botschafterin Anne Grillo übergab sie dem Gesundheitsminister Firas Abyad – Minister in einer gelähmten Übergangsregierung – mit den bitteren Worten, dass das gesamte libanesische Gesundheitssystem krank und Grund für die neue Heimsuchung sei.

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hatte sich nach der Explosionskatastrophe im Hafen von Beirut im August 2020 engagiert: Reformen unter einer neuen politischen Regierung – die alte war zurückgetreten – sollten internationale Finanzhilfe erleichtern. Inzwischen hat die frühere Kolonialmacht quasi aufgegeben, der Libanon ist inzwischen ein "failed state", die Wirtschaft zusammengebrochen.

Zwar führte letztlich die Regierung von Najib Mikati das Land im Mai 2022 in Wahlen, bei denen es zu Kräfteverschiebungen zuungunsten der Hisbollah – und dem Einzug neuer Kräfte ins Parlament – kam. Aber die politische Lähmung bleibt.

Bisher scheiterte die Regierungsbildung nach den Wahlen, jetzt ist das Kabinett Mikati sozusagen doppelt provisorisch: Der scheidende Präsident Michel Aoun, der am Sonntag nach sechs Jahren aus dem Präsidentenpalast auszog, entließ sie formell per Dekret. Mikati bleibt trotzdem im Amt, der Ministerrat – der laut Verfassung auch das verwaiste Amt des Staatspräsidenten übernimmt – wird sich laut Premier jedoch nur zu "wichtigen Gelegenheiten" treffen.

Abstimmungsfarce

In bisher vier Runden ist das Parlament daran gescheitert, einen Nachfolger Aouns zu wählen. Die Verfassung sieht für dieses Amt einen maronitischen Christen vor (der Premier ist Sunnit, der Parlamentspräsident Schiit). Auf das Amt spitzen mehrere maronitische Spitzenpolitiker. Bei der letzten Runde vor einer Woche wählten dutzende Abgeordnete weiß, andere mit ungültigen Stimmzetteln, auf einem stand etwa "Mein Beileid".

Der Kandidat, der bisher die meisten Stimmen auf sich vereinen konnte, ist Michel Moawad (Unabhängigkeitsbewegung – gemeint ist die Unabhängigkeit von Syrien), sein Vater René war der erste Präsident des Libanon nach dem Bürgerkrieg und wurde 1989 nach nur 17 Tagen im Amt ermordet.

Ohne Unterstützung der Syrien-freundlichen Hisbollah geht es nicht. Als deren möglicher Kandidat galt stets Suleiman Franjieh von der Marada-Partei, ein persönlicher Freund von Syriens Machthaber Bashar al-Assad. Aber den will wiederum die Freie Patriotische Bewegung (FPM) von Michel Aoun, ebenfalls Hisbollah-nah, nicht.

FPM-Chef Jebran Bassil, Aouns Schwiegersohn, kokettiert selbst mit dem Amt. Er steht jedoch wie die Hisbollah unter US-Sanktionen und wäre damit als Präsident nicht unproblematisch. Als möglicher Kompromisskandidat wird unter anderen immer wieder Ex-Armeechef Joseph Aoun – nicht verwandt mit dem Ex-Präsidenten – genannt. (Gudrun Harrer, 2.11.2022)