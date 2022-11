Das Drama um Charles und Diana nimmt in der fünften Staffel von "The Crown" ab 9. November auf Netflix seinen Lauf. Foto: Netflix

Hier sind die Mediennews vom Dienstag:

"The Crown", "Wednesday", "Willow": Die besten Serien im November – Zu schauen gibt's genug: Sylvester Stallone als Mafiapate in "Tulsa King", "Teletubbies"-Revival und viel Mystery mit "Soul", "1899", "The Calling"

"Nur eine Chance: Der Traum vom Profifußball": Die Kugel, die die Welt bedeutet – Wie steinig der Weg vom vielversprechenden Talent zum Profi ist, zeigt die vierteilige Dokuserie, die auf Sky zu sehen ist

Schwedische Serie "Young Royals" bei Netflix: Neue Staffel mit schwulem Thronfolger – Kronprinz Wilhelm will die Beziehung zu seiner großen Liebe weiterführen, was aber nicht so einfach ist – seit 1. November bei Netflix

Vorgeschichte zum Horrorklassiker "Freitag der 13." als Serie – Originaldrehbuchautor Victor Miller ist als ausführender Produzent an "Crystal Lake" beteiligt. Erster Film rund um Serienmörder Jason Voorhees entstand 1980

Royaler Aufputz für das britische Dschungelcamp – Mit Mike Tindall nimmt erstmals ein Mitglied der Royal Family an der TV-Show "I'm a Celebrity... Get Me Out Of Here!" teil. Er ist der Ehemann von Charles-Nichte

Amazon wertet Prime-Abo auf und greift Spotify und Apple Music an – Kunden können künftig den kompletten Musikkatalog von rund 100 Millionen Songs ohne Werbeunterbrechung hören

Das Netz – Prometheus, Putins Russland, 1917 – TV-Tipps für Dienstag – Die Artisten-Azubis: Voller Einsatz für die Bühnenreife, Die Toten vom Bodensee Bohemian Rhapsody, Erbe Österreichs – Wiens verborgene Friedhöfe, Universum History: Leopoldina Habsburg – Die Geburt des modernen Brasilien, Die Kryptoqueen: Der große Onecoin-Betrug – dazu die Radiotipps

