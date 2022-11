Oberösterreich

Passanten mit Böllern beworfen: 170 Polizisten zu Halloween in Linz im Großeinsatz

Offenbar verabredeten sich die Jugendlichen in sozialen Netzwerken. Sechs Personen wurden verhaftet. Auch in anderen Teilen Österreichs kam es zu Zwischenfällen am Montagabend