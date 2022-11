Covid-Saison

349 Postings

Neue Varianten, drohende Wellen: Wie wird nun der Corona-Winter?

Die nächsten Covid-Wellen stehen bevor. Viele Fachleute sind dennoch tendenziell unbesorgt, auch in der Regierung will niemand mehr etwas von harten Maßnahmen hören. Aber was erwartet Österreich?