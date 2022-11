Petzner wollte, dass sich Bevölkerung Telefonat selbst anhören kann. Foto: APA/GERT EGGENBERGER

Woher bekam eigentlich ausgerechnet der ehemalige Politiker und nunmehrige PR-Mann Stefan Petzner jene Audiodatei eines Telefongesprächs zwischen Ex-Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und Ex-Öbag-Chef und nunmehrigem Kronzeugen Thomas Schmid? Petzner verriet dem STANDARD am Dienstag nur so viel: "Ich habe es weder vom Bundeskriminalamt bekommen noch von irgendeiner staatsanwaltlichen Behörde. Ich habe es von privater Seite zugespielt bekommen und werde meine Quelle sicher nicht nennen." Rascher Nachsatz: "Sebastian Kurz ist damit sicher auch nicht gemeint, bevor da jemand spekuliert."

Tonfall und Klangfarbe

Ob er Sebastian Kurz damit schaden wollte? "Ich kommentiere den Inhalt nicht. Mir geht es darum, dass ein schriftliches Protokoll das eine ist. Das andere ist es, das auch selbst zu hören, weil es sehr darauf ankommt, wie jemand spricht, welchen Tonfall er hat, welche Klangfarbe, ob er offensiv oder defensiv spricht. Ich glaube, die Österreicherinnen und Österreicher haben ein Recht darauf, das selbst zu hören und zu entscheiden", so Petzner.

Petzners Anwalt, den er konsultiert habe, bevor er das File auf Twitter als "Hörspiel in sechs Teilen" veröffentlichte, habe ihm grünes Licht gegeben, da sowohl Kurz und Schmid als auch "einer der größten politischen Skandale der letzten Jahrzehnte" ein erhöhtes öffentliches Interesse darstellten. "Immerhin haben ja 2019 auch alle das Ibiza-Video veröffentlicht", so Petzner, zudem habe der Anwalt von Kurz, Werner Suppan, das Protokoll zum Telefonat selbst aktiv veröffentlicht und Kontakt zu Medien gesucht.

ÖVP zahlt Anwalt von Kurz ...

Das ist übrigens jener Rechtsanwalt, über den die Öffentlichkeit am Montag in der ZiB 2 von ÖVP-Generalsekretär Christian Stocker bestätigt bekam, dass die Volkspartei ihn für Sebastian Kurz bezahle. Das begründete Stocker, der betonte, dass die ÖVP "völlig transparent" sei, damit, dass der Ex-ÖVP-Chef in der Ausübung seiner Funktion in diese Situation gekommen sei.

Auch Kurz selbst wurde am Feiertag auf Twitter aktiv: Er verlinkte einen Krone-Artikel, in dem der Twitter-Thread von Petzner eingebettet war, und twitterte, Schmid versuche durch "die falsche Aussage, er hätte in meinem Auftrag gehandelt, den Kronzeugenstatus zu erlangen und straffrei zu kommen". Die Realität sage das Gegenteil. Und: "Jeder kann sich selbst ein Bild machen."

... aber nicht jenen von Sobotka

Ob auch Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) angesichts der Vorwürfe von Thomas Schmid, der den Kronzeugenstatus anstrebt, juristischen Beistand eingeholt habe, bejahte Sobotkas Sprecher am Dienstag auf Anfrage des STANDARD. Jedoch werden in seinem Fall allfällige Honorare keinesfalls von der Partei bezahlt.

(Colette M. Schmidt, 1.11.2022)