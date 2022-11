Nachdem es in der Halloween-Nacht zu heftigen Ausschreitungen kam, mussten die Einsatzkräte am Tag darauf erneut ausrücken

Massive Ausschreitungen und Böllerwürfe auf Passanten haben bereits am Montag für einen Großeinsatz der Polizei gesorgt. Foto: FOTOKERSCHI.AT / KERSCHBAUMMAYR

Linz – Nachdem in der Halloween-Nacht in der Linzer Innenstadt rund 200 Personen randaliert hatten, ist es Dienstagabend neuerlich zu – wenn auch deutlich kleineren – Ausschreitungen gekommen. Laut Polizei warfen Jugendliche am Taubenmarkt Böller auf Passanten. Als die Exekutive eintraf, flüchteten sie.

Wegweisungen, Anzeigen und Organmandate

Dutzende Polizeistreifen waren im Einsatz. Sie nahmen 53 Identitätsfeststellungen vor und sprachen fünf Wegweisungen aus. Zudem setzte es drei Organmandate und vier Anzeigen nach dem Pyrotechnikgesetz. Bereits um 16 Uhr waren erste Meldungen bei der Polizei eingegangen, gegen 21 Uhr war der Einsatz beendet.

In der Nacht zuvor hatten rund 200 vorwiegend jugendliche Personen randaliert, Feuerwerkskörper gezündet und damit auch die Oberleitung der Straßenbahn beworfen, sodass der Strom abgeschaltet wurde. Neun Personen wurden festgenommen, zwei Beamte verletzt. Insgesamt waren 170 Beamten in der Halloween-Nacht im Einsatz. Die vorwiegend jugendlichen Männer haben sich offenbar in sozialen Netzwerken wie Tiktok zu den Randalen verabredet. Auch in anderen Bundesländern kam es teils zu heftigen Vorfällen und Ausschreitungen. (APA, red, 2.11.2022)