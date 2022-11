Der Tesla-Schauraum im Einkaufszentrum Parkview Green bleibt geschlossen. Foto: TINGSHU WANG, Reuters

Tesla hat im Zuge einer neuen Vertriebsstrategie seinen ersten und ältesten Flaggschiffverkaufsraum in Peking geschlossen. Der Vertrag mit Tesla sei ausgelaufen und nicht verlängert worden, erklärte ein Mitarbeiter des Einkaufszentrums Parkview Green im Herzen von Peking. Der allererste, 2013 eröffnete Showroom werde seine Türen nicht mehr öffnen, bestätigten zwei mit dem Vorgang Vertraute der Nachrichtenagentur Reuters.

Erst vor vier Jahren war er renoviert und auf zwei Etagen erweitert worden. Grund sei die neue Servicestrategie, die stärker auf kostengünstigere Standorte in Vororten mit dem Angebot von Reparaturdiensten setzt. Eine Rolle spielt auch, dass die Besucherzahlen in Einkaufszentren durch Corona-Restriktionen gesunken sind.

Tesla betreibt in seinem zweitgrößten Markt landesweit mehr als 200 Verkaufsstellen, in denen Modelle ausgestellt und Probefahrten für Kunden organisiert werden. Mehr als die Hälfte sind an Standorten mit hohen Mieten und wenig Platz für Reparatur- und Wartungsdienste. (APA, Reuters, 2.11.2022)