Am 12. und 13. November zeigt die Photo + Adventure Neues zum Thema Fotografieren und Reisen. Das Event findet zum ersten Mal in der Eventpyramide Vösendorf statt

Die Photo + Adventure gilt als die größte Fotomesse und die einzige Spezialmesse für individuelles Reisen, Naturerlebnisse sowie Film und Video. Rund 100 Aussteller und fast alle führenden Kamerafirmen wie Sony, Canon, Fuji oder Nikon sowie zahlreiche kleinere Aussteller sind vertreten und präsentieren ihre Produkte. Branchenspezialistinnen und -spezialisten bieten vor Ort persönliche Beratung in Form von Vorträgen und Workshops an. Ein Rahmenprogramm zu individuellen Erlebnisreisen rundet das Event ab. Was die Besucherinnen und Besucher erwartet, zeigt diese Ansichtssache.