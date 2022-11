Ein Amtsarzt konnte am Fundort keine eindeutige Todesursache feststellen. Foto: imago stock&people

Wien – Nach dem Fund einer Leiche neben der Hubertuswarte im Lainzer Tiergarten in Wien-Hietzing ist der Tote obduziert worden. Dabei kam heraus, dass der Tod infolge eines Sturzes aus großer Höhe eingetreten ist. Es liegen keine Hinweise auf Fremdverschulden vor, berichtete die Polizei am Mittwoch. Die Leiche des 23-jährigen Mannes war vergangenen Donnerstag von einem Förster gefunden worden.

Ein Amtsarzt stellte am Fundort keine eindeutige Todesursache fest, ein Gerichtsmediziner war nicht an Ort und Stelle, berichtigte die Polizei am Mittwoch. Der Tote war am Rücken liegend aufgefunden worden. Der genaue Hergang bleibt unklar. (APA, 2.11.2022)