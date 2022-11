Zu Halloween haben hunderte Jugendliche in Linz randaliert. Ähnliche Fälle wiederholen sich seitdem österreichweit. Was sind die Gründe, und welche Folgen drohen?

Thema des Tages Ausschreitungen in Linz: Warum Jugendliche randalieren

Rund 200 Jugendliche haben zu Halloween in der Linzer Innenstadt randaliert. Sie haben Menschen mit Böllern beworfen und auch die Oberleitung der Straßenbahn beschädigt. Ähnliche Szenen haben sich in anderen österreichischen Städten abgespielt und in den folgenden Tagen wiederholt.

Die Hintergründe dafür sind nicht ganz klar. Es ist die Rede von einem Aufruf auf der Social-Media-Plattform Tiktok. Und von einem Film namens "Athena", der als Vorbild gedient haben soll. Wegen des Migrationshintergrunds einiger Beteiligter will Innenminister Gerhard Karner nun etwaige Asylverfahren prüfen und gegebenenfalls aberkennen.

Katharina Mittelstaedt und Elisa Tomaselli aus dem STANDARD-Innenpolitikressort erklären heute im Detail, was diese jungen Menschen zur Gewalt motiviert haben könnte. Kulturredakteur Stefan Weiss spricht darüber, was es mit dem Film "Athena" auf sich hat. Und wir besprechen, welche Folgen es für die Beteiligten geben könnte und wie sinnvoll diese sind. (red, 2.11.2022)