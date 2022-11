Animations- und Zeichentrickserien sind meist die erste Art von Fernseherlebnis, die man als Kind kennenlernt. Gezeichnete oder animierte Charaktere faszinieren die Kleinsten damals wie heute, kurze Episoden und in sich abgeschlossene Geschichten kommen der noch kürzeren Aufmerksamkeitsspanne von Kindern entgegen.

Im Lauf der Jahre hat sich jedoch einiges geändert, wenn es um Serien für Kinder geht. Da wäre zum einen die Optik von handgezeichneten Cartoons versus mit dem Computer animierte Charaktere. Musste man als Kind noch auf einen bestimmten Wochentag und eine Uhrzeit warten, bis die Lieblingsserie zu sehen war, wird heutzutage oftmals einfach zu jeder beliebigen Zeit gestreamt. Wurden Kindern in früheren Zeiten noch deprimierende Geschichten zugemutet, die in gemäßigtem Tempo erzählt wurden, sind Kinderserien heute oft auf "Feelgood" ausgerichtet, sind actionreicher und hektischer. Andere Zeiten, andere Vorlieben – wobei es natürlich auch Klassiker wie den Kasperl gibt, der seit Generationen die Kleinsten begeistert.

"Maaaamaaa, das ist sooo lustig!" Foto: Getty Images/iStockphoto/monkeybusinessimages

Kinderserien damals und heute

Bei Kindern der Achtziger- und Neunzigerjahre sehr beliebt waren im ORF gezeigte Serien wie "Die Schlümpfe", "Pinocchio", "Alice im Wunderland", "Niklaas – Ein Junge aus Flandern" und "Perrine". Wer in dieser Zeit groß wurde, kennt vielleicht auch die Zeichentrick-Serienmarathons, die am Wochenende ab dem frühen Morgen im Privatfernsehen zelebriert werden konnten. Da liefen etwa aus dem Hause Hanna Barbera "Die Jetsons", "Scooby Doo", "Familie Feuerstein" und "Die Schnorchels" oder auch Disney-Produktionen wie "Duck Tales", "Die Gummibärenbande" und "Käpt’n Balu und seine tollkühne Crew". Und wer Cartoon Network empfangen konnte, liebte vielleicht Serien wie "Die Powerpuff Girls" oder "Dexters Labor".

Wer heute ein Kind ist oder Seite an Seite mit seinen Kindern vor dem Fernseher sitzt, sieht sich dagegen ganz andere Serien an, die es damals noch nicht gab – und das oftmals im Stream. Sehr beliebt sind etwa "Paw Patrol", "Feuerwehrmann Sam" und "Peppa Wutz," "Miraculous", "Lauras Stern", "Petterson und Findus", "Grizzy und die Lemminge" und "Shaun das Schaf". Schon die ganz Kleinen lieben "Bobo Siebenschläfer" oder "Leo Lausemaus". Und manches, das man von damals noch kennt, wie "Heidi", "Wickie und die starken Männer", "Die Biene Maja" und "Die Glücksbärchis", hat ein Make-over bekommen – das allerdings nicht notwendigerweise jedem gefällt, der die Vorlage von damals kennt.



Ihre liebsten Serien, bitte!

Was waren die Serien, die Ihre Kindheit und Jugend geprägt haben – und was gefiel Ihnen am besten daran? Sehen Sie diese heute mit anderen Augen? Welche Serienvorlieben erleben Sie heute bei Kindern mit – und was halten Sie davon im Vergleich zu früher? Gibt es auch solche, die Sie gar nicht mögen? Berichten Sie im Forum! (Daniela Herger, 3.11.2022)