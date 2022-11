Überblick zu Ausschreitungen

848 Postings

Randale in Linz: Wie kam es dazu? Was weiß man über die Beteiligten?

Zwei Tage nach den Ausschreitungen in der Halloween-Nacht in Linz lichten sich die Hintergründe des Vorfalls: Die Beteiligten sollen sich nicht systematisch organisiert haben, in sozialen Medien wurde die Randale allerdings klar angekündigt