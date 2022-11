Technisch ist PS VR2 seinem Vorgänger stark überlegen. Foto: Sony

Immer wieder ließ Sony in den letzten Monaten in die VR-Zukunft der Firma blicken. Am Mittwoch kündigte der japanische Unterhaltungskonzern an, das neue VR-Headset für die Playstation 5 am 22. Februar 2023 veröffentlichen zu wollen.

Heißer Preis

Für 599 Euro will Sony das Headset anbieten. Dafür bekommt man das PS VR2 Headset und zwei VR2 Sense Controller sowie Stereo-Kopfhörer. Außerdem ist ein Bundle mit "Horizon Call of the Mountain" für 649 Euro geplant. Der bereits vor einigen Monaten vorgestellte Titel, wird aber auch separat zu kaufen sein. Ebenfalls separat wird noch eine Ladestation für das Headset erhältlich sein, die man für 49,99 Euro erstehen kann. Eine mögliche Vorbestellung aller Teile soll ab dem 15. November möglich sein, zumindest in ausgewählten Ländern.

Preislich liegt man damit deutlich über dem ersten PS VR Headset, das bereits 2016 auf den Markt kam. Damals allerdings ohne Controller und der dazu benötigten Playstation-Kamera.

Erste Eindrücke

Erste Tester, die das Headset bereits ausprobieren durften, waren von der technischen Basis und der etwas leichteren Hardware – im Vergleich zum Vorgängermodell – durchwegs positiv gestimmt. Mit der Bekanntgabe des Release-Datums, ließ sich Sony allerdings lange Zeit. Nun ist auch dieses Geheimnis gelüftet.

Das Headset wird man alternativ auch mit dem Spiel "Horizon Call of the Mountain" kaufen können. Foto: Sony

Technische Details

Display: OLED

Auflösung: 2000 x 2040 pro Auge

Refresh Rate: 90Hz, 120Hz

Blickfeld: 110 Grad

Sensors: Motion Sensor Sechs-Achsen-Bewegungssensor-System. Drei Achsen Gyroscope, drei Achsen Beschleunigungssensor

Kameras: Vier Kameras für das Tracking des Kopfes und der Controller, Infrarot-Kamera für Eyetracking



Anschluss an die PS5: USB-C

Audio: Eingebautes Mikrofon für den Input, Stereo-Kopfhörer-Ausgang für den Output

(red, 2.11.2022)