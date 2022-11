Vor einigen Tagen ist es in Berlin zu folgendem Vorfall gekommen: Eine Radfahrerin wurde von einem Lastwagen mit Betonmischmaschine erfasst und geriet unter das Gefährt. Sie wurde unter dem Ungetüm eingeklemmt. Ein Spezialgerät der Feuerwehr, mit dem besonders schwere Lasten gehoben werden können, traf aber mit Verspätung ein – weil Klimaaktivisten von "Letzte Generation" die Straße blockiert und einen Stau erzeugt hatten. Das Spezialgerät benötigte laut einem Sprecher der Feuerwehr eine "recht relevante Zeit", um zu der Unfallstelle zu kommen. Die Frau wurde befreit und mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Spital gebracht.

Verkehrsblockaden durch Klimaaktivisten sind in Berlin an der Tagesordnung. Foto: imago images/F. Anthea Schaap

Verkehrsblockaden durch Klimaaktivisten sind in Berlin an der Tagesordnung. Die Berliner Polizei führt schon beinahe routinemäßig Speiseöl als Klebstofflöser mit. Im Zusammenhang mit der verletzten Frau wurde nun Anzeige gegen zwei Aktivisten erstattet, nachdem der Berliner Senat laut der Frankfurter Allgemeinen Zeitung sehr lange sehr nachsichtig gegenüber den Blockaden war.

Eine Sprecherin von Last Generation erklärte, man sei bestürzt und hoffe, dass sich durch die Verzögerung der Gesundheitszustand des Opfers nicht verschlechtert habe. Ein anderer prominenter Umweltaktivist hingegen forderte alle dazu auf, nicht so ein Gewese um einen Vorfall zu machen und schrieb: "Shit happens. Es ist Klimakampf, nicht Klimakuscheln." Richtig daran ist das Wort "shit". (Hans Rauscher, 2.11.2022)