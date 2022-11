Was ist eine Frau? Was ist ein Mann? Was ist Gefühl? Wie bestimmt Geschlecht unser Leben? Fragen, die sich früh stellen. Die Dokureihe "Naked" – zu sehen in den Mediatheken von Arte Mediathek und kommenden Donnerstag auf Arte. Foto: Arte

Das Baby schreit. Quizfrage: Ist es ein Mädchen oder ein Bub? Die Kamera zeigt nur die untere Gesichtshälfte des Säuglings. Ob X- oder Y-Chromosom ist unmöglich zu erkennen. Aber ist das überhaupt wichtig? Was ist eine Frau? Was ist ein Mann? Was ist Gefühl? Wie bestimmt Geschlecht unser Leben? Diesen grundsätzlichen Fragen widmet sich derzeit Naked. Ungleich geboren. Die sechsteilige Dokumentation ist in den Mediatheken von Arte und ZDF abrufbar. Die letzten beiden Folgen sind außerdem kommenden Donnerstag im Fernsehen zu sehen.

"Unsere Gesellschaft ist extrem auf das Geschlecht fixiert. Die Umwelt beeinflusst unsere Erwartungen", sagt die Neurowissenschafterin Gina Rippon. Laut Wissenschaft gibt es "keine Hinweise darauf, dass sich Gehirne neugeborener Buben und Mädchen unterscheiden". Schlussfolgerung: "Eine gegenderte Welt erzeugt ein gegendertes Gehirn."

Realität abbilden

Das Thema Geschlechteridentität erfassen die Autoren Jobst Knigge, Cristina Trebbi, Susanne Utzt und Stephanie Weimar buchstäblich im ganzheitlichen Sinne. Mehr als hundert Interviews mit Menschen aller Altersklassen haben sie dazu geführt. Es geht um Fragen der Identität in Kindheit und Jugend, um Geschlecht und Pubertät, um Macht, Sex und Patriarchat. Darum, was es heißt, eine Familie zu gründen, Männlichkeit und Weiblichkeit im Alter. Darum, wie Liebe und Sex immer mehr in virtuelle Welten verlegt werden. Auf die polarisierenden Positionen der aktuellen Geschlechterdebatte geht der Film nicht weiter ein, sondern bildet die Realität ab. Es geht schlicht darum, Wissen von der Vielfalt menschlichen Empfindens zu vermitteln. (Doris Priesching, 7.11.2022)