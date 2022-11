Ein Frachtschiff mit ukrainischem Getreide durchquert den Bosporus. Foto: Reuters / Umit Bektas

Noch in der Nacht auf Mittwoch hatte sich Russlands Präsident Wladimir Putin fest entschlossen gegeben, den für die globale Ernährungssicherheit wichtigen Seeexport ukrainischen Getreides so lange zu blockieren, bis die "Terroranschläge" auf einen russischen Marinehafen auf der Krim "detailliert untersucht" sind. Am Vormittag folgte dann der Rückzieher: Russland, so scheint es, gibt sich nun doch zufrieden mit der Zusicherung Kiews, den von der Uno verwalteten Seekorridor im Schwarzen Meer nicht für Angriffe auf russische Ziele zu nutzen.

So überraschend Moskau das mühsam ausverhandelte Abkommen am Samstag ausgesetzt hatte, so überraschend nun die Kehrtwende: Es habe notwendige schriftliche Garantien der Ukraine gegeben, den Korridor und die Häfen nur für die Ausfuhr von Lebensmitteln zu nutzen, hieß es aus Moskau. Die Transporte würden noch am Mittwoch fortgesetzt, sagte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan, der sich seit Monaten um Vermittlung zwischen Moskau und Kiew bemüht. Das jüngste Einlenken des Kreml soll ebenso einem Gespräch Erdoğans mit Putin gefolgt sein.

Vorwürfe gegen London

Ganz vom Tisch ist das Thema, dessentwegen Moskau seinen Zickzackkurs startete, aber nicht: Das russische Verteidigungsministerium wirft Großbritannien vor, mit seiner Marine die Drohnenangriffe auf die Schwarzmeerflotte in Sewastopol von einem südukrainischen Hafen aus orchestriert zu haben. Teils, so Moskau, seien die Angriffe von dem vereinbarten Getreidekorridor aus gestartet worden. Dabei wurde nach russischen Angaben auch ein Minenräumschiff beschädigt. Deborah Bronnert, die britische Botschafterin in Moskau, soll nach Angaben des russischen Außenministeriums vorgeladen werden. London wies die Vorwürfe umgehend zurück.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte bereits vor dem plötzlichen Aus am Wochenende beklagt, dass Russland die Durchfahrt der mit Getreide beladenen Schiffe blockiere. Obwohl der Krieg die Exporte weiter behindere, habe die Ukraine laut Selenskyj seit dem Inkrafttreten des Getreideabkommens fast acht Millionen Tonnen Lebensmittel auf dem Seeweg ausgeführt. 60 Prozent der Menge seien demnach nach Afrika und Asien gegangen – in Regionen also, in denen die Versorgung der Bevölkerung mit Lebensmitteln besonders volatil ist. Präsidentenberater Mykhailo Podolyak feierte den Moskauer Rückzieher: Russland sei mit seiner "Erpressung" gescheitert.

Kooperation mit Belarus

Russlands Verteidigungsminister Sergej Schoigu hat indes bei einem Besuch in Minsk das Ziel einer engen militärischen Zusammenarbeit mit Belarus bekräftigt. Der Aufbau eines gemeinsamen Verteidigungsraums sei besonders wichtig mit Blick auf die sich verschärfende – und von Moskau als Kriegsgrund in der Ukraine definierte – Konfrontation zwischen dem Westen und Russland, sagte Schoigu am Mittwoch bei einem Treffen mit seinem Kollegen Wiktar Chrenin. Russland hatte zuletzt tausende Soldaten, Panzer und schwere Militärtechnik nach Belarus verlegen lassen. (Florian Niederndorfer, 2.11.2022)