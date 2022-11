Alcaraz und Auger-Aliassime im Achtelfinale – Letzte Tickets für ATP-Finals an Rublew und Auger-Aliassime

Paris – Wien-Sieger Daniil Medwedew ist am Mittwoch in Runde zwei des Masters-1000-Tennisturniers von Paris-Bercy ausgeschieden. Drei Tage nach seinem Finalerfolg bei der Erste Bank Open unterlag der Russe in seinem Auftaktmatch als Nummer vier Alex de Minaur 4:6,6:2,5:7. Das Match beendete Medwedew mit einem Doppelfehler und zertrümmerte daraufhin sein Racket. Weiter kam der Spanier Carlos Alcaraz (Nr. 1). Entschieden hat sich das Rennen um die letzten zwei ATP-Finals-Tickets.

Denn sowohl der Pole Hubert Hurkacz (Nr. 10) mit einem 5:7,1:6 gegen den Dänen Holger Rune wie auch der US-Amerikaner Taylor Fritz (9) durch ein 5:7,7:5,4:6 gegen den Franzosen Gilles Simon vergaben ihre kleine Chancen auf ein Turin-Antreten. So sind der Russe Andrej Rublew (7) und der 14 Matches unbesiegte Kanadier Felix Auger-Aliassime (8) beim Saisonfinalturnier fix dabei. Simon spielt das letzte Turnier seiner Karriere. Der 37-Jährige hatte in Runde eins den Schotten Andy Murray düpiert, nun wurde er erneut bejubelt. Auger-Aliassime ist sein nächster Gegner. (APA, 2.11.2022)