Foto: APA/HANS PUNZ

Johannes Kopf, Vorstand des Arbeitsmarkt Service Österreich (AMS), fordert Mittwochabend in der ORF–"ZIB 2" Sozialhilfe für ukrainische Vertriebene. Nur ein Bruchteil der derzeit in Österreich lebenden Geflüchteten aus der Ukraine sei derzeit beim AMS gemeldet. Würden diese Menschen Sozialhilfe erhalten, wären sie damit auch zu einer Zusammenarbeit mit dem AMS verpflichtet.

Nur 15.000 bei AMS gemeldet

In Österreich leben derzeit rund 90.000 geflüchtete Ukrainerinnen und Ukrainer. Allerdings sei davon nur ein kleiner Teil erwerbstätig. Laut AMS-Vorstand Kopf befänden sich lediglich 7.000 in Beschäftigung, weitere 8.000 seien beim AMS gemeldet. Zwar befänden sich unter den rund 90.000 Menschen auch viele Kinder, alte oder kranke Personen, dennoch würden rund 25.000 Menschen verbleiben, die zwar in den Arbeitsmarkt integrierbar wären, aber nicht beim AMS gemeldet seien. "Das macht mir Sorgen", sagt Kopf und spricht die Einladung an diese Menschen aus, sich beim AMS zu registrieren. "Ich verstehe aus tiefstem Herzen den Wunsch, möglichst rasch nachhause zurückzukehren (…). Aber ich darf die Bitte aussprechen: Planen Sie auch eine alternative Zukunft, zumindest eine temporäre in Österreich".

"Einladung reicht nicht"

Kopf räumt ein, dass eine Einladung alleine aber nicht reiche. Es brauche auch politische Maßnahmen. Der AMS-Chef schlägt daher vor, dass Geflüchtete nicht mehr die Grundversorgung sondern Mindestsicherung oder Sozialhilfe bekommen. Dies würde für die Menschen einerseits mehr Geld bedeuten, andererseits wären sie damit aber auch verpflichtet, mit dem AMS zusammenzuarbeiten, sagt Kopf. "Das wäre ein aus meiner Sicht ein sozialpolitisch sinnvoller Vorschlag."

Sozialhilfe und freier Arbeitsmarktzugang

Viele Geflüchtete würden seit Monaten glauben, dass sie bald nachhause zurückkehren können, sagt Kopf. Daher viele es manchen Geflüchteten schwer, eine Ausbildungsmöglichkeit oder einen Job anzunehmen. Viele Menschen würden denken, sie würden damit den Plan verraten, in ihre Heimat zurückzukehren. An diese richtet Kopf den Appell: "Es ist auch ein gutes Leben in Österreich möglich, zumindest auf Zeit."

Er plädiert daher: "Nehmen wir die Leute in die Sozialhilfe, geben wir ihnen einen freien Arbeitsmarktzugang und arbeiten wir dann mit ihnen gemeinsam intensiv an deren Integration." (Viktoria Kirner, 2.11.2022)