Christoph Peschek bei seiner Abschieds-Pressekonferenz Ende August diesen Jahres. Foto: APA/FLORIAN WIESER

Stefan Novotny und Markus Friebis reden im Gastblog über Fußball – genauer: über Austria und Rapid.

Was für turbulente Schlussphasen: Bei Lustenau – Rapid und Austria – Altach änderte sich noch viel in der Nachspielzeit. Auch in Sachen Präsidiumswahl gibt's News beim SCR. Aus zwei Listen wird nun eine. Stefan redet sich dabei in Rage, Markus versucht einzuordnen, was es den Grün-Weißen bringen mag und könnte. Weitere Aufreger: die Causa Peschek und das Gerücht über eine Nicht-Vertragsverlängerung für Austria-Trainer Manfred Schmid. Die Zweierteams waren konträr unterwegs, die Young Violets mussten eine Niederlage hinnehmen, Rapid II konnte gegen die Admira gewinnen. Zudem wird der Tippspielsieger des Oktobers bekanntgegeben, der Preis für den kurzen November benannt, und die zwei NoGo-Helden gehen auf ihr "Privatduell" ein!

Frage der Woche

Wohl nur eine Liste bei Rapids Präsidiumswahl: Verstehen Sie das unter Demokratie? (Stefan Novotny, Markus Friebis, 3.11.2022)