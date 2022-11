Oberösterreichs Polizei veröffentlichte am Mittwochabend ergänzende Statistiken zu den Ausschreitungen in der Halloween-Nacht

Nach und nach werden mehr Details über die Halloween-Randale in Linz bekannt. Foto: FOTOKERSCHI.AT / KERSCHBAUMMAYR

Über die Beteiligten der Ausschreitungen in der Halloween-Nacht in Linz wusste man bisher noch nicht besonders viel – außer dass es Jugendliche gewesen sein sollen. Aufgrund des "großen öffentlichen Interesses" reichte die Exekutive nun in einer Aussendung erstmals konkretere Statistiken über die Herkunft von 129 Verdächtigen nach.

Unter diesen befanden sich demnach 28 Syrer, 14 Afghanen, jeweils vier Personen aus dem Kosovo, Bosnien, Serbien, Rumänien sowie Nordmazedonien, 21 Personen mit anderen Nationalitäten und 46 Österreicher, wie es heißt.

Die Polizei zählte darunter sechs Unmündige, 73 Jugendliche, 26 junge Erwachsene und 24 Erwachsene. Informationen gibt es nun auch über den Aufenthaltsstatus. In der Statistik erfasst wurden sechs Asylwerber, 35 Asylberechtigte, 24 Personen mit Daueraufenthaltsstatus, sechs subsidiär Schutzberechtigte, zwölf EU-Bürger und 46 österreichische Staatsbürger. Die Ermittlungen dazu laufen noch. (jan, 3.11.2022)