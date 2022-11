IT-Fachkräfte sind gefragt, die Wechselbereitschaft hoch. Foto: getty images

Immer höhere Gehälter, unzählige Benefits und vielleicht noch ein Elektroauto als Firmenwagen obendrauf? Aktuell überbieten sich Unternehmen geradezu beim Versuch, IT-Mitarbeiterinnen und -mitarbeiter an Land zu ziehen. Kein Wunder – fehlen doch in Österreich mehr als 24.000 IT-Fachkräfte, und das allein in diesem Jahr.

Entwickler zu finden und vor allem zu halten ist umso wichtiger. Gut drei Viertel aller IT-Fachkräfte können sich vorstellen, ihren Arbeitsplatz auch zu wechseln. Zwar suchen nur rund zwölf Prozent aktiv nach einer neuen Stelle, mehr als jeder Dritte (38 Prozent) gibt allerdings an, offen für passende Jobangebote zu sein. Weitere 13 Prozent können sich einen neuen Job an ihrem aktuellen Wohnort vorstellen, und jeder Zehnte wäre offen für einen Remote Job.

Das zeigt eine aktuelle Focus-Umfrage im Auftrag der Entwicklercommunity We Are Developers, für die eine repräsentative Stichprobe aus 756 IT-Fachkräften aller Levels und Wirtschaftsbereiche in Deutschland, Österreich und der Schweiz befragt wurde.

IT-Sektor zeichnet sich durch hohe Mobilität aus

Zudem zeichnet sich der IT-Sektor durch eine hohe Mobilität aus: 72 Prozent aller Developer können sich unter den richtigen Voraussetzungen einen Job im Ausland vorstellen, vor allem wenn Gehalt und Lebensqualität stimmen und sie dadurch bessere Lebensumstände für sich und ihre Familien erzielen können.

"Offenheit und die Bereitschaft zur Mobilität sind Kernelemente der Denkweise von IT-Fachkräften", erläutert Rudi Bauer, CCO & Chief Evangelist der Developer-Community. "Arbeitgeber können sich das zunutze machen, indem sie ihre Recruitingmaßnahmen über die Grenzen des eigenen Landes ausweiten und IT-Spezialisten entweder remote an Bord holen oder sie beim Umzug unterstützen."

Stress und schlechte Atmosphäre als Kündigungsgrund

Wer den Job wechselt, ist jedenfalls nicht unbedingt nur auf mehr Gehalt aus: Zwar geben 34 Prozent an, wegen des Einkommens ihren letzten Job gekündigt zu haben. Aber auch schlechte Arbeitsatmosphäre (30 Prozent) und stressige oder ineffiziente Arbeitsbedingungen (29 Prozent) sind für Entwicklerinnen und Entwickler ein Grund, ihrem aktuellen Arbeitgeber den Rücken zu kehren.

"Fast jeder Dritte ist auch von der Beziehung zu seinem oder ihrem Vorgesetzten enttäuscht", präzisiert Bauer. "Noch mehr als in anderen Branchen gilt hier die Redensart, dass man wegen dem Job kommt, aber wegen dem Chef kündigt."

Das kann übrigens schon ganz am Anfang der potenziellen Mitarbeit passieren: Knapp ein Viertel aller Befragten (24 Prozent) würde den Bewerbungsprozess abbrechen, wenn sie das Gefühl haben, dass sie und ihr künftiger Vorgesetzter nicht zusammenpassen.

Wünsche: Tolerante Fehlerkultur und Remote Work

Feedback und eine tolerante Fehlerkultur sind in jedem Fall jene Faktoren, die sich die meisten von ihren Vorgesetzten wünschen (44 bzw. 42 Prozent). Aber auch interne sowie externe Trainings (38 Prozent) und die Teilnahme an Developer-Konferenzen (30 Prozent) sind Möglichkeiten, wie Führungskräfte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der IT unterstützen können.

Ebenfalls ein Muss für Developer: die Möglichkeit zu Remote Work. Ob im Homeoffice, im Coworking-Space oder direkt vor Ort beim Kunden, 47 Prozent aller Programmiererinnen und Programmierer möchten nicht tagein, tagaus im Büro arbeiten. Gut jeder Achte (zwölf Prozent) würde sogar den Bewerbungsprozess abbrechen, wenn Remotearbeit nicht möglich ist, obwohl es im Inserat angeführt wurde.



Klare Trennung zwischen Arbeit und Privatleben

Umgekehrt sind es gerade die Kolleginnen und Kollegen, die man bei Anwesenheit am Büro schätzt – ebenso wie die klare Trennung zwischen Beruf und Freizeit: 54 Prozent wünschen sich, dass ihr Arbeitgeber die Grenze zwischen ihrem Arbeits- und Privatleben respektiert. (red, 3.11.2022)