Die Tierwelt hat ihre ganz eigenen Strategien entwickelt, um gut durch die kalte Jahreszeit zu kommen. Was wissen Sie darüber? Machen Sie das Quiz!

Sie halten Winterschlaf, Winterruhe oder Winterstarre, sie fliegen in den Süden und vieles mehr: Um der Kälte und dem Nahrungsmangel in der kalten Jahreszeit zu entgehen, haben sich verschiedene Tierarten allerhand einfallen lassen. Wie gut kennen Sie sich damit aus, wie Tiere den Winter verbringen? In zehn Fragen können Sie Ihr Wissen dazu unter Beweis stellen!

Und, wie viele Fragen konnten Sie richtig beantworten? Schauen Sie sich gerne Tier-Dokus an oder lesen Sie Bücher über Phänomene aus der Tierwelt? Teilen Sie im Forum, wie Sie im Quiz abgeschnitten haben! (Daniela Herger, 4.11.2022)