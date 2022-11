Während und nach den Kursen sollen Frauen und Männer in den geförderten Betrieben als Arbeitskräfte eingespannt worden sein – die Verantwortlichen verstehen das als "praxisnahe Einsätze". Foto: andresr/getty images

Die Vorwürfe rund um Arbeitseinsätze von Ukrainerinnen in vom AMS geförderten Vorarlberger Betrieben schlagen hohe Wellen im Ländle. Nach Recherchen des STANDARD wurden Ukrainerinnen in Wifi-Kursen für Tourismusberufe ausgebildet – und laut Betroffenen auch in und nach den Kursen in geförderten Betriebsstätten zum Arbeiten eingespannt. Die Verantwortlichen weisen alle Vorwürfe von sich. SPÖ-Landtagabgeordnete Manuela Auer zeigt sich ob der im Raum stehenden Anschuldigungen schockiert und hat deshalb eine Anfrage an Sicherheits- und Tourismuslandesrat Christian Gantner (ÖVP) gerichtet.

Viele Fragen an den Landesrat

"Wir erwarten uns in dieser Sache volle Aufklärung", so Auer in einer Mitteilung. Darum möchte sie in ihrer Anfrage etwa wissen, seit wann dem Landesrat die Vorwürfe bekannt sind und ob die Projektbetreiber auch von Landesgeld profitiert haben. Wie der Tourismuslandesrat den Ruf der Branche angesichts solcher Vorwürfe schützen möchte, will Auer ebenfalls wissen.

"Die betroffenen Frauen und Männer wollten mit der Ausbildung offenbar eine berufliche Qualifikation erlangen. Stattdessen scheinen sie – laut den aktuellen Vorwürfen – vor allem zu konkreten Arbeitsleistungen angehalten worden zu sein, von denen die betroffenen Unternehmen profitiert haben sollen", heißt es in der Mitteilung. Der Vorwurf, dass die Arbeiterinnen nicht zeitgerecht angemeldet wurden und auch die Gehälter erst mit großer Verzögerung bezahlt wurden, steht ebenfalls im Raum.

Rückzahlung der Fördergelder

Für die vierwöchigen Service- und Kochkurse sowie die zweiwöchigen Housekeeping-Kurse floss viel Geld: Für Erstere zahlte das AMS 5.400 Euro pro ukrainischer Kursteilnehmerin an das Wifi und den Hotelier, bei dem die Frauen untergebracht waren. Für den Housekeeping-Kurs gab es 2.800 Euro. "Wenn die geschilderten Zusammenhänge stimmen, muss das Geld an das AMS zurückbezahlt werden", fordert Auer. Falls das Projekt auch mit Geld des Landes unterstützt wurde, sei dies ebenfalls zurückzuzahlen, so die Abgeordnete. Die Anfrage muss innerhalb von drei Wochen beantwortet werden. (etom, red, 3.11.2022)