Ihr Fazit nach einem Jahr Klimaticket? Foto: APA/ROLAND SCHLAGER

Seit einem Jahr gibt es nun das Klimaticket in Österreich. Mit einer einzigen Fahrkarte ist es somit möglich, in ganz Österreich unterwegs zu sein beziehungsweise mit den regionalen Klimatickets in den jeweiligen Bundesländern die Öffis zu nutzen. Prognostiziert wurden 110.000 Ticketverkäufe. Bereits im Oktober vergangenen Jahres wurde diese Prognose mit über 125.000 verkauften Klimatickets übertroffen. Insgesamt haben sich rund 180.000 Menschen im ersten Jahr das Ticket zugelegt.

Österreich erkunden und zur Arbeit

Egal ob man pendelt oder Ausflüge machen möchte, mit der Karte für ganz Österreich muss man sich nicht mehr viele Gedanken machen, welches Ticket für welches öffentliche Verkehrsmittel man wo erwerben muss, um preislich günstig fahren zu können. Auch Reinhard Mandl schreibt in seinem kürzlich erschienen Buch "Österreich mit dem Klimaticket entdecken" darüber: "Zu regulären Ticket-Tarifen hätte ich wohl kaum so viele Städtetouren und Wanderungen unternommen. Vermutlich wären mir 100 Ausreden eingefallen, warum gerade jetzt nicht der richtige Zeitpunkt zum Wegfahren ist." Außerdem schätzt er die neuen Eindrücke während seiner kurzen Reisen, die ihn auf neue Gedanken bringen und die Sicht auf den Alltag verändern. Mehr von Österreich zu sehen, ist für "Ruheständler" auch ein Argument, das Ticket wieder zu kaufen:

"zurrkurt" sieht außerdem eine Chance, den öffentlichen Verkehr im ländlichen Raum zu stärken:

Verbesserungsbedarf sieht "achiever" bei der Reservierung, Anbindungen und der sogenannten letzten Meile:

Für die Destinationen von "gmiatlich ..." taugt der öffentliche Verkehr nicht:

Wie ist das bei Ihnen?

Haben Sie ein Klimaticket, und kaufen Sie sich wieder eines? Für welche Fahrten nutzen Sie das Ticket vorrangig? Und welche Öffi-Fahrten haben Sie dadurch zusätzlich gemacht? Haben Sie dafür das Auto öfter mal stehen gelassen? Wo sehen Sie noch Verbesserungspotenzial, und was funktioniert Ihrer Meinung nach schon gut? Erzählen Sie von Ihren Erfahrungen! (wohl, 8.11.2022)